شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجيب سويرس يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر ويكشف عن السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استشاري سعودي يكشف عن أطعمة شعبية في السعودية تسبب السكتات ويحذر منها أفصح رجل الأعمال المصري الثري نجيب ساويرس عن موقفه الرسمي بخصوص الترشح والمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة. نجيب سويرس يعلن مقاطعة الانتخابات وجه أحد المتابعين سؤالاً مباشراً لرجل الأعمال المصري البارز بناقص …. الا الحفلات 😂🤪 https://t.co/J3pjwv7d5m — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 23, 2023 عبر منصة إكس، حيث سأل بكل صراحة: “سؤال بس ياريت الإجابة بكل صراحة وشفافية إن شاء الله، ناوي تنتخب مين؟” رد عليه ساويرس بوضوح قائلاً: “مش هنتخب”. عبر منصة إكس، حيث سأل بكل صراحة: “سؤال بس ياريت الإجابة بكل صراحة وشفافية إن شاء الله، ناوي تنتخب مين؟” رد عليه ساويرس بوضوح قائلاً: “مش هنتخب”. وفي سياق آخر، دعا أحد المتابعين نجيب ساويرس للترشح لرئاسة البلاد، معرباً عن أمله في أن يقوم ساويرس بتحقيق التغيير، وقال بالعامية: “ما ترشح نفسك يا هندسة بس توعدنا متعملش حفلات والمناظر اللي بنشوفها وصوتنا معاك كعقلية اقتصادية”. رد ساويرس بابتسامة وتعبيرات ضاحكة قائلاً: “بناقص…. إلا الحفلات”.

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