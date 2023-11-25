تراند اليوم : شاهد.. استعدادات انطلاق سفينة المساعدات السعودية الثانية من ميناء جدة لإغاثة الفلسطينيين في غزة.. والكشف عن حمولتها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية استعدادات انطلاق سفينة المساعدات السعودية الثانية من ميناء جدة لإغاثة قطاع غزة، تحمل على متنها 58 حاوية تحوي مستلزمات طبية وغذائية.

وأظهر الفيديو لقطات من عمليات التحميل للمعدات والمستلزمات الطبية والغذائية بالسفينة تمهيدًا للإبحار من ميناء جدة.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد سير من ميناء جدة الإسلامي قبل أسبوع، أول طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي، متجهًا إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، يحمل على متنه مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طنًّا؛ لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.