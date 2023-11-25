أولى جلسات "منتدى الشمالية للاستثمار" تسلّط الضوءَ على الموقع الجغرافي الفريد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 نوفمبر 2023, 12:54 مساءً

شهد الأميرُ فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم؛ الجلسةَ الرئيسة بعنوان "التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية"، وشارك فيها وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن "روبرت ويلت". وتضمّنت الجلسةُ التأكيدَ على أنّ منطقة الحدود الشمالية من المناطق الواعدة استثماريًّا، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وموقع جغرافي فريد، ومزايا تنافسية في قطاعات مهمّة وحيوية للاقتصاد الوطني؛ مثل التعدين، والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية. وناقشت الجلسةُ أبرزَ التوجهات المستقبلية للاستثمار في المنطقة، وتحفيز نمو الاستثمارات، وأهمّ المتطلّبات التي تحتاجها المنطقة؛ لوضعها بموقع بارز على خارطة المملكة الاستثمارية؛ كونها وجهةً استثمارية أساسية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكّد المشاركون في الجلسة الرئيسية أن المنتدى الاستثماري في الحدود الشمالية يمثّل خارطة طريق استثمارية، وبداية لمرحلة جديدة من الحراك الاستثماري والاقتصادي والتنموي.

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