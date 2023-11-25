شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 6 ملايين طالب للمدارس غداً الأحد.. ومتابعة ميدانية بعد هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعود غداً الأحد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في جميع مراحل التعليم العام في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، بعد انتهاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى عودة أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة وذلك في أكثر من 30 ألف مدرسة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

يأتي هذا وسط منظومة متكاملة من الخدمات لانتظام الطلاب بمدارسهم في ظل بيئة آمنة وايجابية.

استعدادات عودة الدراسة

وكانت إدارات المدارس عملت خلال الأيام الماضية على جاهزية المباني المدرسية والمرافق والقاعات التعليمية، واستكمال توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والتأكد من عدم وجود عجز، ونشر الجداول للطلاب وأولياء الأمور من خلال وسائل التواصل المتنوعة.

وعملت الإدارات على التأكد من سلامة المدرسة ومحيطها وعدم وجود ما يعيق الوصول إليها خصوصاً بعد هطول الأمطار في العديد من مدن المملكة ومحافظاتها، والتأكيد على أهمية انتظام الدراسة من يوم غداً الأحد اول أيام الفصل الدراسي الثاني والبداية الجادة بالتدريس من اول حصة دراسية وفق الجداول الدراسية .