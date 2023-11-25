شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مروجي مخدرات ومحتالَين في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما مبنى تحت الإنشاء وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه 17.2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على محتالين

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لاتخاذهما شقة سكنية مزودة بأجهزة وشرائح اتصال، وكرًا لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

ووصل عدد البلاغات في مناطق المملكة 146 بلاغًا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية 22 مليون ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.