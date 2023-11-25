شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الحدود الشمالية يبحث الفرص الاستثمارية مع وزير البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم، خلال فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار, وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وجرى خلال اللقاء, مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، الذي يدعم مربي الأغنام، ويفتح لهم آفاقاً جديدة في الاستثمار المحلي، كما يحقق الأمن الغذائي المستدام في المملكة.

متابعة احتياجات المستفيدين

نوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة, مشيدًا بخطط وإنجازات الوزارة وما حققته من قفزات نوعية في الحفاظ على البيئة، ومتابعة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة، في إطار رؤية المملكة 2030.

من جهته, قدم معالي المهندس الفضلي, شرحًا مفصلاً عن المشروعات التي تنفذها الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى حزمة من مشروعات الوزارة بالمنطقة، مشيدًا بما حظيت به المنطقة من مشروعات تنموية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بمتابعة ودعم واهتمام من سمو أمير المنطقة.