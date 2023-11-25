السعودية | منظمة التعاون الإسلامي ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتدعو لوقف دائم للعدوان الاسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت منظمة التعاون الإسلامي باتفاق الهدنة الانسانية في قطاع غزة، مثمنة جهود الوساطة التي بذلتها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية في هذا الصدد.

وأكدت على ضرورة مواصلة المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل مستدام.

وفي الوقت نفسه، دعت المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.