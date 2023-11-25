السعودية | تصالحت مع إعاقتها فكانت دافعها الرئيسي للنجاح وتحقيق حلمها بأن تكون من أبطال المملكة.. تعرف على قصة البطلة الملهمة “حسناء النجم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قالت البطلة الملهمة “حسناء النجم”، إن إعاقتها لم تمنعها من استكمال دراستها الجامعية، بل مثلت تلك الإعاقة تحديا لها لاستكمال طريقها للنجاح.

وأوضحت خلال حديثها في برنامج “من السعودية”، أنها لم تشعر بآثار الإعاقة الحركية لديها إلا بعد انتقالها إلى جامعة الملك سعود.

وأشارت إلى أنها عندما انتقلت إلى الدراسة الجامعية في جامعة الملك سعود، نقلت محل إقامتها إلى السكن الجامعي الطلابي بالجامعة، وعندها شعرت بالحاجة إلى والديها.

وأكدت أنه على الرغم من الإعاقة الحركية التي ابتليت بها، إلا أنها واصلت التقدم والنجاح وتخرجت من الجامعة بدرجات مرتفعة.

وذكرت أنها بعد أن تخرجت وتزوجت وأنجبت فكرت في أن تصنع شيئا مختلفا يغير نمط حياتها فاتجهت إلى ممارسة الرياضة، لكنها طرقت أبواب رياضات متنوعة.

وأفادت بأنها فازت بالمركز الثاني على مستوى المملكة في رفع الأثقال، إضافة إلى أنها حصلت على العديد من الجوائز العالمية في مسابقات رياضية متنوعة.

ونصحت جميع أصحاب الهمم بضرورة المواصلة والتحدي للوصول إلى النجاحات المطلوبة، مؤكدة على أهمية استغلال الإعاقة كفرصة لإثبات الذات.