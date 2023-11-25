شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم: السعودية تعلن رفع رسوم العمرة إلى هذا الرقم لأول مرة في تاريخها!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحرص المملكة العربية السعودية، على توفير أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام، سواءً الحجاج أو المعتمرين، ومن أجل استمرار تلك الخدمات وتطويرها، فرضت الحكومة السعودية رسوماً بسيطة مقابل الحصول تأشيرة العمرة وتأشيرة الحج أيضاً، ومؤخراً ارتفعت رسوم تأشيرةً العمرة بشكل بسيط جداً، وفي المقابل عملت السعودية على تسهيل الحصول على تأشيرة العمرة من خلال المنصة الإلكترونية “نسك”، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الرسوم الجديدة للعمرة، وطريقة التقديم على تأشيرة العمرة بشكل إلكتروني.

رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة





قررت المملكة العربية السعودية فرض رسوم مالية جديدة على من يتطلعون لأداء مناسك العمرة، حيث يمكن للمقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة الآن التقديم على تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة “نسك“.

المبلغ المطلوب لاستخراج التصريح الإلكتروني هو 753 ريال سعودي، ويجب ملاحظة أن هذه الرسوم لا تشمل تذكرة الطيران والإقامة في الفندق، وهذا القرار يأتي في إطار جهود السعودية لتحسين خدمات العمرة وضمان راحة وسهولة أكبر للمعتمرين والزوار.

ما هي شروط العمره الان؟

شروط العمرة الحالية تتطلب الحصول على تصريح ودفع الرسوم المالية المطلوبة، وتذكرة طيران ذهاب وعودة، حجز إقامة في الفندق المخصص.

كم من الوقت يستغرق اداء العمرة؟

أداء العمرة عادة يستغرق بضع ساعات إلى يوم واحد، ويمكن أن يختلف توقيت الإقامة في الأراضي المقدسة بناءً على حالة الزحام والإجراءات الرسمية.

كم المدة بين الطواف والسعي؟

39 دقيقة فقط.