شكرا لمتابعة خبر عن نيف السيد يعثر على سمكة قرش على أحد شواطئ المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي نيف السيد، مقطع فيديو، يظهر فيه على أحد شواطئ المملكة، وبجانيه سمكة قرش نافقة.

وجاء نيف وهو يحاول تحريك السمكة النافقة، ولكن دون جدوى، حيث بدت كبيرة وثقيلة، وظهر بعدها يستعرض قوته بشكل طريف.

ويعتبر نيف السيد من مشهوري مواقع التواصل الاجتماعي، ذا الشهرة الكبيرة في جميع أنحاء المملكة، وذلك لما ينشره على حساباته، من مقاطع كوميدية.