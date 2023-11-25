شكرا لمتابعة خبر عن محمود الفجال: الوظيفة تمنعك من الفقر لكنها لن تجعلك غني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم رجل الأعمال محمود الفجال نصيحته، من واقع خبرته الكبير، لهؤلاء الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا أغنياء، ولكن يعتمدون على الوظيفة.

وقال الفجال أن الوظيفة هي مجرد حماية من الفقر، لكنها أيضًا مانعة عن الغنى، مؤكدًا أنه يجب على الجميع فهم تلك النقطة.

وأضاف أن الوظيفة تجعل الشخص يسكن بمنزل، ولكنه ليس قصرًا، وأن يرتاد مطاعم متوسطة، وليس مطاعم فارهة، وأما عن السيارة، فستجعل الشخص قادر على شراء واحدة بـ 100 ألف، وليست فيراري.