شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم مدة الاجازة في الدوائر الحكومية في الامارات بمناسبة عيد الاتحاد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طرقة التواصل مع منصة إحسان 1445 للحصول على منحة علاجية صدق مجلس الوزراء اليوم السبت على إعتماد إجازة الحكومة الاتحادية بمناسبة الاحتفال بالhttps://www.instagram.com/p/Cz6JWqMPEeM/ وبموجب هذا القرار. كم مدة الاجازة في الدوائر الحكومية في الامارات ستكون الإجازة الرسمية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، كما تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 يوم عمل عن بُعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

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