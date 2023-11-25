عروض لولو هايبر ماركت السعودية على الاجهزة الكهربائية والجوالات لفترة محدودة

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نقدم لكم أقوى عروض لولو على الأجهزة الكهربائية حتى 30 نوفمبر، ضمن مهرجان خصومات الجمعة البيضاء. تلك العروض المذهلة تشمل تخفيضات تصل إلى 40٪ على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الفروع والأقسام.

تتيح لك هذه الفرصة الرائعة الاستفادة من تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية، حيث يتمتع مهرجان الجمعة البيضاء بسمعة قوية في تقديم أفضل العروض والتخفيضات على منتجات ذات جودة عالية.

عروض لولو هايبر ماركت السعودية على الاجهزة الكهربائية

نقدم لكم تخفيضات حصرية لا تنتهي على مجموعة من الأجهزة الكهربائية، وذلك حتى 30 نوفمبر، من خلال مهرجان خصومات الجمعة البيضاء. تشمل هذه التخفيضات ماركات رائدة مثل ميديا، سوبر جنرال، نيكاي Niki، أمبيكس، هايسينس، وأيكون iKon، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

العروض الحصرية تتضمن تخفيضات على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل مواقد الغاز، مياه البرادة، الغسالات، الثلاجات، المكانس الكهربائية، والكثير من الأجهزة الكهربائية الأخرى. يمكن للمستهلكين الاستمتاع بخصومات تصل إلى 40٪ على أسعار المنتجات المختارة في كل الفروع.

من بين المنتجات المُخفَّضَة يمكن العثور على ميديا موقد الغاز بأربع شعلات بمقاس 60*60، سوبر جنرال ماء البرادة بمنفذين، غسالة نيكاي النصف أوتوماتيكية، ثلاجة أمبيكس، والعديد من الأجهزة الأخرى.

استفيدوا من هذه الفرصة لتجربة تسوق مميزة والحصول على الأجهزة الكهربائية بأسعار مميزة خلال هذا المهرجان الاستثنائي. لا تترددوا في زيارة موقع ثقفني للمزيد من التفاصيل والعروض الرائعة.