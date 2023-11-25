استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 نوفمبر 2023, 2:30 مساءً

استُشهد طبيب فلسطيني، اليوم، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين. وقد استشهد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عامًا)، بعدما أصيب بالرصاص الحي في منطقة القلب والبطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما؛ فيما أصيب شاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة. وأشارت مصادر أمنية ومحلية إلى أن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة (مستعربين) للبلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًّا بعد محاصرة منزله في قباطية.

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