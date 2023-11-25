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تراند اليوم : "أخاف أهلي يشوفون".. "عريس جديد" يكشف عن أغرب تصرف تقوم به زوجته معه بالرغم حبه لها

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صحيفة الخليج 365: كشف "عريس جديد" اعتداء زوجته عليه بشكل يومي، وأنها تقوم بـ "عضه" بشكل مؤلم ما يسبب له آثار في جسده.

وقال العريس في شكواه: "أنا متزوج من سنة، وأحب زوجتي مرة، لكن وصلت لمرحلة إنها تعضني بقوة، وعضاتها تسبب لي آثار بجسمي وصدق أتألم".

وأضاف: "مع أنها تحبني مرة وما كانت تسوي كذا إلا الفترة هذي، واستمرت تقريبا 3 أشهر على هذي الحالة بشكل يومي".

وزاد: "ودي أفاتحها بالموضوع بس أخاف حبها لي يتأثر، وحاليا جالس أعالج خدي من عضتها".

وتابع: "الآثار اللي فيني تطول عشان تختفي، وأخاف يشوفونها أهلي وينظرون لي نظرة غريبة، أبي أعرف كيف أفاتحها بالموضوع، ومتخوف من ردة فعلها".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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