تراند اليوم : شاهد.. المشهور عبدالمجيد الفوزان يكشف عن افتتاحه كوفي بتكلفة أكثر من 2 مليون وبيعه بخسارة 200 ألف

صحيفة الخليج 365: كشف المشهور عبدالمجيد الفوزان، عن افتتاحه كوفي في شارع الثلاثين بتكلفة مليوني ريال ونصف ثم تعرض للخسارة، وأضطر لبيعه.

وقال خلال مقطع فيديو: "فتحنا كوفي كانت تكلفته مليونين ونصف وإيجاره السنوي، نحو 700 ألف. وتابع: " يعني لازم أشتغل 8 أشهر عشان أسدد الإيجار".

وأضاف:"وين الربح ورواتب الموظفين والحوافز ، اليوم أنت تأخذ، المحلات الموجودة في عمارة كاملة بإيجار يتجاوز 140 ألف". وأكمل : " كيف تقدر تعطي بونص للموظفين ، كيف تقدر تعطي هدايا للعملاء، كيف تقدر تخلي العميل دائم مو عميل طريق".

وأرفق الفيديو بتعليق أوضح خلاله أنه تم بيع الكوفي بخسارة 200 ألف.