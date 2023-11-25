شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. والد شاب مصاب بالتوحد: ابني نموذج للتغلب على التحديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - "ابني يوسف نموذج توحد تغلب على التحديات“، بهذه الكلمات بدأ المواطن عبدالعزيز الدوسري، حديثه عن ولده يوسف، الذي تم اكتشاف إصابته باضطراب طيف التوحد قبل 22 عامًا، عندما كان يبلغ من العمر 4 أعوام.

وأوضح الدوسري أن المجتمع آنذاك كان يفتقر إلى الثقافة والوعي باضطراب التوحد، فلم يكن هناك اهتمام بالمصابين به، إذ ظل يوسف لا يتحدث ولا يقرأ ولا يكتب حتى بلغ من العمر 10 أعوام.

وأضاف أنه انتقل إلى خارج المملكة ليلحق ابنه يوسف بالمراكز والمدارس المختصة، حيث بدأ يوسف يتطور بعد التحاقه بها، وأصبح اليوم خريجًا في إحدى الجامعات العريقة في الخارج، كما حصل على بعثة من الجامعة لاستكمال دراسته.

تجاهل الإحباط

أشار الدوسري، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه آباء ذوي اضطراب التوحد، هي عدم وجود بيئة مناسبة لأبنائهم وعدم تقبل المجتمع لهم، ما يضطرهم إلى الانتقال للخارج لتلقي الدعم والمساندة.

وأوضح كيف صنع لابنه يوسف شخصية قوية واستقلالية، وعمل على تنمية مهاراته وقدراته الاجتماعية.

واعتبر الدوسري ابنه نموذجًا مشرقًا تغلب على طيف التوحد، ودعا أسر ذوي اضطراب التوحد إلى تجاهل شعور الإحباط الذي يراودهم، ومساعدة أبنائهم على مواجهة المجتمع وتقديمهم له، ومد الجسور بينهم وبين الآخرين، وعدم تركهم في عزلة.

وأكد أن ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم طموحات وأحلام، ويحتاجون إلى إيجاد بيئة مناسبة وداعمة ليحققوا ذواتهم ويعتمدون على أنفسهم.