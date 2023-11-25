شكرا لقرائتكم خبر عن مزرعة تفاعلية وتجارب طهي للأطفال في مهرجان الوليمة للطعام السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يخصص مهرجان الوليمة للطعام السعودي، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، منطقة للأطفال ومزرعة تفاعلية، بهدف تأصيل تراث الطهي لدى الأجيال الصاعدة، وتعزيز انتمائهم لهويتهم المحلية.

وشهدت المنطقة إقبالاً واسعاً من الأطفال والعوائل، للاستمتاع بالأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة للأطفال مصنفةً حسب الفئات العمرية، التي تُسهم في تنمية قدراتهم الحسية، وتعزيز الوعي والمعرفة عن تحضير الأطباق السعودية.

أركان تفاعلية

تشتمل منطقة الأطفال والمزرعة التفاعلية على مجموعة من الأركان؛ وهي: دكان التاجر الذي يقدم للأطفال تجربة حية لشراء البضائع الصحية، ومصنع الحلوى لتحضير أطباق وحلويات باستخدام منتجات محلية، والفنون والحرف التي تساعد الأطفال على تعلم الحرف اليدوية باستخدام الصلصال والشموع، إضافة إلى دكان الوليمة لتوضيح تراث المملكة من الأطباق، واللعب الحسي ويقدم عدداً من الألعاب للأطفال من 3 إلى 5 سنوات.

كما تحتضن المنطقة متاهة المطبخ لتعليم الأطفال فنون المطبخ السعودي من خلال حل الألغاز، إلى جانب ورش الطهي من المطبخ السعودي لخوض تجارب تعليمية لصناعة الأطعمة من 7 إلى 11 عاماً، ومسرح الطفل بفقراته الاستعراضية ومسرحياته الثقافية المتنوعة ورواية القصة والمسابقات.

وتقدم المزرعة التفاعلية للأطفال، ضمن هذه المنطقة في مهرجان الوليمة للطعام السعودي، تجربة تحاكي القيام بممارسة عدد من المهن الشعبية التراثية والحرف اليدوية التقليدية، كزراعة العديد من النباتات والزهور ضمن المزرعة، وصناعة منتجات حليب الأبقار، وبيض الدجاج، وكذلك صناعة التمر والورد الطائفي.