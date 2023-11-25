رغم حبه لها.. عريس جديد يكشف عن أغرب تصرف تقوم به زوجته معه

كشف عريس جديد عن معاناته من اعتداءات زوجته عليه بشكل يومي، حيث تقوم بـ “عضه” بشكل مؤلم ما يسبب له آثار في جسده.
قال العريس في شكواه: “أنا متزوج من سنة، وأحب زوجتي كثيرا، لكن وصلت لمرحلة إنها تعضني بقوة، وعضاتها تسبب لي آثارا بجسمي، وأشعر بالألم الشديد”.
وأضاف: “مع أنها تحبني كثيرا، ولم تكن تفعل ذلك إلا في الفترة الأخيرة، واستمرت تقريبا 3 أشهر على هذه الحالة بشكل يومي”.
وزاد: “أود أن أفاتحها بالموضوع، لكن أخاف أن يتأثر حبها لي، وحاليا أعالج خدي من عضتها”.
وتابع: “الآثار التي في جسدي تطول في الاختفاء، وأخاف أن يراها أهلي وينظرون إلي نظرة غريبة، أريد أن أعرف كيف أفاتحها بالموضوع، وأنا متخوف من ردة فعلها”.
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