شكرا لقرائتكم خبر عن هذة 9 مشروبات تساعدك على النوم بسهولة تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كاكاو الساخن إلى شاي البابونج، هناك الكثير من المشروبات التي يمكنك تجربتها في الفترة التي تسبق وقت النوم للحصول على نوم هادئ. شاركت خبيرة النوم سامي مارغو، تسعة مشروبات كانت توصي بها لمساعدتك على الاستمتاع بليلة نوم أفضل.

أولا، قالت مارغو: "الكاكاو قد ينتج عنه تأثير مهدئ"، لكنها أوضحت أنه "لا ينبغي الخلط بينه وبين الشوكولاتة الساخنة المليئة بالسكر". وأوضحت خبيرة النوم: "الكاكاو هو أحد المنتجات الثانوية المستخدمة في صناعة الشوكولاتة. في شكل مسحوق، يمكن إضافته إلى الماء الساخن لصنع مشروب بنكهة الشوكولاتة.



إنها ليست كريمية أو حلوة تماما مثل الشوكولاتة الساخنة النموذجية. ولكن هذا هو السبب في أنها أفضل للنوم". وفي حين أنه ليس حلا سريعا لليالي الطوال، على سبيل المثال، فإنه "يمكن أن يساعدك على الاسترخاء في الليل". وهناك مشروب آخر أوصت به مارغو: الحليب، حيث أوضحت: "الحليب مليء بالمكونات التي تجعلنا ننعس. فكر في التربتوفان، على سبيل المثال. يحتوي الحليب على هذا الحمض الأميني الذي ثبت أنه يساعد على تحسين النوم". كما أن مارغو من محبي شاي البابونج الذي يعتبر "من أفضل المشروبات قبل النوم".

ويحتوي هذا المشروب العشبي على مضادات الأكسدة apigenin، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تساعد في تقليل القلق وبدء النوم. وهناك شاي عشبي آخر يجب مراعاته: شاي اللافندر اللذيذ والزهور. وقالت مارغو: "قد تكون مجرد هبة من السماء لأولئك منا الذين يعانون من الإجهاد وتحديات النوم.

هذه العشبة لها تاريخ في الاستخدام يعود إلى قدماء المصريين واليونانيين". وتشمل المشروبات التي يمكن أن تساعد في تعزيز النوم ما يلي: - الكاكاو الساخن. - حليب دافئ. - شاي البابونج. - شاي اللافندر. - شاي أخضر منزوع الكافيين. - عصير كرز. - حليب اللوز. - شجرة بلسم الليمون. - شاي الكافا. وأضافت مارغو: "في حين أن هذه المشروبات من غير المرجح أن تكون ضارة، إلا أنها قد تساعد في تحسين النوم. ولكن لا ينبغي اعتبار أيا مما يلي على أنه حل سريع، وكلها بحاجة إلى النظر إليها في سياق صورة أكبر لصحة النوم". المصدر: إكسبريس