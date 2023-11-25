شكرا لمتابعة خبر عن مراسلة صحفية: بين تحديات العصر وتأثير الكلمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بكل امتنانٍ وسرور نرحب بضيفتنا الكريمة مريم المانع، مراسلة صحفية متألقة تعمل لدى بوابة أرقام المالية، وبفضل تجربتها الغنية، وخبرتها الواسعة في خوضها هذا المجال، فهي خير من أُختيرت لنقل تجاربها الشخصية في المجال الصحفي كونها شابة سعودية تلهمنا بتقديم صورة إيجابية للشباب السعودي الموهوب في المجال الإعلامي.

ستشارك مريم معنا رؤى قيّمة وتجاربًا ثرية في هذا المجال المثير.

س/ حدثينا عن خلفيتك التعليمية والمهنية؟

مريم/ بكل صدق ما كنت أفكر في يوم ما، بدرس أو أدخل الإعلام، وكل شخص في مرحلة الثانوية يضع له خطة معينة لدراسته، وما جاء على بالي إن بيوم من الأيام بدخل مجال الصحافة وأدرسه، وكان من ضمن خططي المستقبلية أدرس العلوم السياسية، والحمدلله درست بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في كلية الاعلام والاتصال.

س/ ما الذي جذبك لهذا المجال؟

مريم/ أيام المدرسة كنت شغوفة في الالقاء ولما دخلت مجال الصحافة قلت فعلاً هذا المكان اللي يناسبني.

س/ ما مدى تأثير عملك كمراسة صحفية على المجتمع والقراء؟

مريم/ نحن في بوابة أرقام المالية مختصين بالتأثير على المستثمرين.

س/ من هو قدوتك في مجال الصحافة ولماذا؟

مريم/ لجين عمران كانت تلهمني منذ الصغر من حيث اسلوبها وطريقة حواراتها والقاءها.

س/ هل تواجهين صعوبات معينة بكونك مراسلة صحفية؟

مريم/ واجهت صعوبات أولها كيف أفهم المجال الاقتصادي وكيف أفهم السوق وكل قطاع وكل شركة وأنا تخصصي صحافة ونشر الكتروني بعيدًا عن كل ذلك، والحمدلله مع الوقت بدأت أفهمها.

س/ كيف تعاملتي مع التحديات وضغوط العمل خصوصًا في الأحداث الخاصة؟

مريم/ واجهة صعوبة وحاولت اوازن بين أموري الشخصية وأمور العمل.

س/ هل لديكِ مواضيع مفضلة للتحقيق فيها أو الكتابة عنها، بعيدًا عن المواضيع الاقتصادية؟

مريم/ نعم، أنا أحب المجال السياسي، والمواضيع المتعلقة بالسياسة، وجدًا شغوفة ومُلمة في هذا المجال، وأيضًا مجال السياحة، وطبيعة الصحفي الناجح أن يكون متنوع.

س/ ماهو رأيك في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على مهنة الصحافة؟ وكيف يمكن تجاوز التحديات التي تطرحها؟

مريم/ وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير جدًا كبير على مهنة الصحافة، وتحديدًا برنامج X مؤثر بنسبة كثيرة في تداول الأخبار، وسرعة نشرها، ونحن كصحفيون نقوم بتفادي هذه التحديات والشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا منصة X، أننا نقوم بالتواصل مع الشخص المسؤول اذا كان الخبر من قبل شركة ما، وعن طريق الشخص المسؤول عن الشركة نتأكد من صحة الخبر أو عدمه، وبعد ذلك نقوم بنشرها.

س/ هل تعتقدين أن هناك تغييرات في صناعة الصحافة في السنوات الأخيرة؟ وماهي أبرز هذه التغييرات؟

مريم/ نعم بالتأكيد، هناك تغيرات جدًا كبيرة، وأبرزها صحافة البيانات التي تسهل بشكل كبير على القراء قراءة المحتوى بالكامل؛ حيث انها تقدم لهم ملخص شامل، ومفيد غني بالمعلومات المُهمة.

س/ مريم، هل حصلتِ على أي جوائز أو تكريمات عن عملك في مجال الصحافة؟

مريم/ الوقت أمامي لكي اتمكن من الحصول على الكثير من الجوائز، ولكن الجوائز التي تحصل عليها شركتنا هي بمثابة إنجاز لكل موظف يعمل في هذه الشركة، حصلنا على جائزة أفضل وسيلة إعلامية في العالم العربي، في مجال الاقتصاد، هذا الإنجاز عظيم ودافع لنا أن نقدم، ونبذل المزيد لنجاح الشركة وبكل حب.

نود أن نعبر عن وافر شكرنا للصحفية مريم المانع كانت لحظات قيّمة نستخلص منها إلهامًا كبيرًا في عالم الصحافة وعنوانه “مريم” نتمنى لك مستقبلًا مليئًا بالتألق والنجاح، ونقدّر لك تلبية دعوتنا بكل امتنان.

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وقد أجرى الحوار كلا من حصه منصور الزير ، علياء سعد القحطاني ، ليلى علي السبيعي.