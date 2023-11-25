شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كيف أعرف راتبي من الضمان المطور؟ شرح استخدام حاسبة الضمان المطور الجديدة 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

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تعد حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتقدم هذه الحاسبة مجموعة من الخدمات المميزة، مع التركيز الأساسي على حاسبة الضمان المطورة.

كيف أعرف راتبي من الضمان المطور؟

تعتبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة، التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خطوة مهمة نحو تقديم خدمات إلكترونية مميزة للمستفيدين، وتمكن هذه الحاسبة المستخدمين من احتساب قيمة استحقاقهم الشهري بسهولة عبر إدخال البيانات المطلوبة.

لا تعتمد الحاسبة على زيارة ديوان الوزارة بل تُقدم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني، مما يسهل على المستفيدين الوصول إلى معلوماتهم بكل سهولة وفاعلية. فيما يلي خطوات بسيطة لاحتساب قيمة الضمان المطور:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على الحاسبة التقديرية.

إدخال البيانات المطلوبة، مثل عدد التابعين والدخل الشهري.

إضافة راتب الإعاقة إن وجد.

النقر على زر “احسب”.

وبهذه الطريقة، يمكن للمستفيد الوصول إلى تقدير دقيق لاستحقاقه الشهري ومن ثم صرف الضمان المطور بشكل سلس.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور

حاملو الجنسية السعودية، والإقامة الدائمة في المملكة.

الاستثناء للزوجة، الأرامل، المطلقات، ذوي الهمم، والأيتام.

عدم وجود إقامة في رعاية أو مركز إيواء تابع للحكومة.

عدم وجود أصول أو عقارات ذات قيمة كبيرة.

الراتب الشهري يجب أن يكون أقل من الحد الذي حددته الوزارة.

عدم وجود سجن للمستفيد.

الالتزام بالتدريب والتأهيل إذا كان المستفيد قادرًا على العمل.

تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء.

عدم مغادرة المملكة لفترة تزيد عن 3 أشهر.

تُعكس هذه الخدمة التزام الحكومة بتحسين تجربة المستفيدين وتقديم دعم اجتماعي فعّال.