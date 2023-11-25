"لمدة يوم أو يومين إضافيين".. مصر تجري اتصالات مكثفة لتمديد هدنة غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 نوفمبر 2023, 2:47 مساءً

أعلن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم (السبت)، أن اتصالات مصرية مكثفة تجري حالياً مع كل الأطراف، لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبين "رشوان" أن مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد الهدنة. ودخلت هدنة إنسانية قصيرة لمدة أربعة أيام، تم التوصل إليها بوساطة قطرية-مصرية بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، حيز التنفيذ الجمعة. وشهد اليوم الأول للهدنة إفراج إسرائيل عن 39 معتقلاً فلسطينياً، فيما أطلقت حركة حماس سراح 24 رهينة احتجزتهم خلال هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

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