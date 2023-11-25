تراند اليوم : "أخاف أهلي يشوفون".. "عريس جديد" يكشف عن أغرب تصرف تقوم به زوجته معه برغم حبه لها

صحيفة الخليج 365: كشف "عريس جديد" اعتداء زوجته عليه بشكل يومي، وأنها تقوم بـ "عضه" بشكل مؤلم ما يسبب له آثار في جسده.

وقال العريس في شكواه: "أنا متزوج من سنة، وأحب زوجتي مرة، لكن وصلت لمرحلة إنها تعضني بقوة، وعضاتها تسبب لي آثار بجسمي وصدق أتألم".

وأضاف: "مع أنها تحبني مرة وما كانت تسوي كذا إلا الفترة هذي، واستمرت تقريبا 3 أشهر على هذي الحالة بشكل يومي".

وزاد: "ودي أفاتحها بالموضوع بس أخاف حبها لي يتأثر، وحاليا جالس أعالج خدي من عضتها".

وتابع: "الآثار اللي فيني تطول عشان تختفي، وأخاف يشوفونها أهلي وينظرون لي نظرة غريبة، أبي أعرف كيف أفاتحها بالموضوع، ومتخوف من ردة فعلها".