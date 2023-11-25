تراند اليوم : بالفيديو.. وزير "الاستثمار" يكشف عن مشروع جديد لاستخراج معدن سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج في العالم

صحيفة الخليج 365: كشف خالد الفالح وزير الاستثمار، عن مشروع جديد للفوسفات سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم.

طاقة البترول

وقال خلال حديثه في الجلسة الوزارية الأولى في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر: "في عملي السابق في شركة أرامكو كنا نبحث عن فرص للمساهمة في تنمية مناطق المملكة المختلفة وكيف نسخر طاقة البترول والغاز لدى المملكة لتطوير موارد أخرى ".

وتابع: "الفكرة آنذاك كانت تتمثل في تحويل قطاع التعدين بكافة مكوناته إلى ركيزة تدعم التنمية السعودية بعد البترول والبتروكيماويات".

الفوسفات

ولفت إلى أن الفوسفات كان ينظر له في ذلك الحين كمورد مهدر وصعب التنمية بسبب البعد الجغرافي. مضيفا أنه بوجود الإرادة السياسية لدى حكومة المملكة ووجود حسن الإدارة والتكامل بين كافة الوزارات تم تطوير هذا المورد لتصبح المملكة اليوم من أكبر 10 دول منتجة للفوسفات في العالم.

مشروع جديد

وتابع: "يجري الآن العمل على مشروع جديد للفوسفات، سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم".

وأشار إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.