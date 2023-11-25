إسرائيل تطلق النار على دورية لقوة حفظ السلام بجنوب لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 نوفمبر 2023, 4:16 مساءً

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اليوم (السبت)، تعرض دورية تابعة لها لنيران من الجيش الإسرائيلي في محيط عيترون جنوب لبنان؛ لكن دون وقوع إصابات. وبيّنت "اليونيفيل" عبر منصة "إكس"، أنه لم يصَب أحد من جنودها في الواقعة، لكن تعرضت سيارتهم لأضرار. وأدانت اليونيفيل الهجوم على قوات حفظ السلام، التي تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان. وقالت: "نذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بحماية قوات حفظ السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".

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