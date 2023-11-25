باكستان.. حريق هائل يودي بحياة 10 في مركز تسوق بكراتشي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 نوفمبر 2023, 4:25 مساءً

قُتل 10 باكستانيين على الأقل، اليوم (السبت)، في حريق هائل اندلع في مركز تجاري بمدينة كراتشي جنوب باكستان. وذكرت قناة "جيو نيوز"، المحلية أن الحريق اندلع في مركز "آر.جيه" للتسوق متعدد الطوابق، في كراتشي، أكثر مدن باكستان ازدحاماًـ من جانبه، أفاد رئيس بلدية كراتشي مرتضى وهاب صديقي في منشور على منصة "إكس" بوفاة عشرة أشخاص وإصابة 22 آخرين. وأوضح أن الحريق أخمد، وتجري عملية التبريد.

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