انت الان تتابع 6 إيجابيات يعكسها "النوم الجيد" على صحتك.. تعرّف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى المجلس الصحي السعودي، بضرورة أخذ القسط الكافي من النوم؛ لما لذلك من فوائد تنعكس إيجابًا على صحة وجسم الإنسان.

وعدّد "المجلس" ست فوائد للنوم الإيجابي؛ مما ينعكس على الصحة؛ أولها ما ينعكس على الوزن، وثانيها أن فيه صحةً للقلب، وثالثها تحسّن المزاج، ورابعها قوة في التركيز، وخامسها زيادة المناعة، وأخيرًا إمداد الجسم بالطاقة.

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