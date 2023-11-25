"حماس" تؤخر إطلاق سراح الأسرى حتى تلتزم إسرائيل بالاتفاق.. والأخيرة تهدد باستئناف الحرب

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم (السبت)، أنها قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى؛ حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

في غضون ذلك، هدد مسؤول أمني إسرائيلي عبر القناة 12 المحلية، أنه إذا لم تطلق "حماس" سراح الدفعة الثانية من الأسرى بحلول منتصف الليل، فإن الهجوم العسكري على غزة سيتم استئنافه.

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