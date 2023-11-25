شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات استشارية وبرامج تثقيفية بمهرجان محمية الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك فريق التطوع بتجمع الجوف الصحي في مهرجان محمية الملك سلمان الملكية بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا, الذي يستمر حتى 28 نوفنبر الجاري 2023م .

وأوضح التجمع أن مشاركته في المهرجان تتمثل في تخصيص ركن توعوي ووقائي وعيادات استشارية، وتقديم برامج إرشادية وتثقيفية متنوعة واستشارات طبية، تستهدف زوار ومرتادي المهرجان والمشاركين فيه.

فريق التطوع الصحي

تابع: يحرص التجمع على تسخير جميع الجهود والإمكانيات المتاحة لتنفيذ مصفوفة برامجه الصحية، ورفع مستوى أهميتها لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن فريق التطوع الصحي المشارك في المهرجان يقدم من خلال ركن التجمع والعيادات المتنقلة للأطباء الاستشاريين بتخصصات مختلفة العديد من الخدمات الصحية اللازمة كتسجيل العلامات الحيوية وقياس الضغط، إضافة إلى توفير خدمة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، وفحص الماموغرام للسيدات.

وأوضح توزيع الملصقات الإرشادية وتقديم النصائح التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والعمل على تجويد نمط الحياة والصحة العامة للفرد والمجتمع.

يّذكر أنه يشارك بالمهرجان 40 متطوعاً ومتطوعة من المتطوعين الصحيين, يُسهمون بتقديم المعلومة الصحية الصحيحة ونشر الوعي الصحي للمجتمع.