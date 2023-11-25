شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. تفاصيل حملة على مخالفات الرحلات والخيم وورش الحدادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الرياض، حملة أمنية مشتركة مع جهات حكومية عدة على ورش الحدادة المخالفة، وسوق الخيام، والأخشاب ولوازم الرحلات في شرق الرياض؛ لتعزيز الامتثال البيئي، وتحسين المشهد الحضري.

وأسفرت الحملة الأمنية المشتركة في حيي النظيم والبيان، عن ضبط 38 محلًا مخالفًا، وإغلاق 8 ورش حدادة مخالفة، واستدعي أصحابها لاستكمال الإجراءات في المخالفات، كما نتج عن الحملة القبض على 36 عاملًا غير نظامي سُلموا للجهات المختصة لترحيلهم.

الأنشطة المخالفة بالرياض

كما داهمت الحملة المشتركة استراحتين حُولت لمعامل مخالفة لخياطة الخيام ولوازم الرحلات، إلى جانب أدوات حدادة تستخدم بطرق غير نظامية.

وأكدت الأمانة أن الحملة الأمنية المشتركة مستمرة في حصر ومعالجة الأنشطة المخالفة بمنطقة الرياض، وإيقاع المخالفات الرادعة على المصانع، والمستودعات، والورش بما يضمن نظامية الممارسات التجارية لسلامة المستهلك.

يذكر أن جهود أمانة منطقة الرياض بتعاون الجهات الحكومية المساندة، تأتي بهدف تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وصولًا لرياض مزدهرة، مستدامة، ترتقي بجودة الحياة.