التخصصي ينظم المؤتمر الدولي العاشر للتمريض 

يُنظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المؤتمر الدولي العاشر للتمريض خلال الفترة 27-29 نوفمبر الجاري، بمدينة جدة، تحت شعار "الممرضون: كمحفزين وملّاحين ومبتكرين في مجال الرعاية الصحية"؛ وذلك بهدف توفير منصة تجمع المتخصصين تحت سقف واحد لتبادل المعرفة والخبرات المهنية، وإحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية، والنهوض بمهنة التمريض.

ويسعى المؤتمر الذي انطلقت نسخته الأولى قبل عشرين عاماً إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمهنة التمريض، أبرزها كيف تسهم مهنة التمريض في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومستقبل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والابتكار، واستدامة الرعاية الصحية، إضافة إلى استعراض استراتيجيات التوظيف والاحتفاظ بالممرضين، وسرد أحدث الأفكار والتطورات في أبحاث التمريض، والممارسات القائمة على الأدلة كأساس علمي.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التمريض، من الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، من أبرزهم مدير عام الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة ورئيس جمعية التمريض السعودية، وكبيرة الممرضات في المجلس الدولي للتمريض (ICN)، ومديرة برنامج ماجنت (Magnet) التابع للمركز الأمريكي لاعتماد مؤهلات التمريض، والرئيس المنتخب لـ سيجما ثيتا تاو الدولية (Sigma Theta Tau).

وتُعد هذه النسخة من المؤتمر الأولى بعد جائحة كورونا، ومن المقرر أن تمتد لثلاثة أيام، كما تتضمن فعالياتها 14 جلسة رئيسية، و40 جلسة متزامنة، و10 ورش عمل متخصصة، و55 عرضًا متزامناً، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى ما يقارب 650 شخصاً.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ومركزاً متقدماً في خدمات التمريض، حيث حصل على اعتماد (ماجنيت) المرموق لجودة التمريض للمرة الثالثة على التوالي، وتمثِّل شهادة الاعتماد الصادرة عن المركز الأمريكي لاعتماد التمريض (ANCC)، المعيار الذهبي للتمريض في جميع أنحاء العالم، وتُعد بمثابة جائزة تمنح للمستشفيات الرائدة التي تقدم خدمات تمريض متميزة، ورعاية ذات جودة عالية، وابتكارات مهنية، ونتائج طبية استثنائية، حيث تعتبر من أهم برامج الاعتماد العالمي للتمريض، حيث لم يحصل عليها سوى قرابة 8% من المستشفيات حول العالم.