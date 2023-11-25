الجراح السعودي هاني نجم يفوز بجائزة نوابغ العرب في فئة الطب

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن فوز الجراح السعودي هاني نجم بجائزة نوابغ العرب في فئة الطب. وتعد هذه الجائزة العربية الجديدة التي أطلقتها الإمارات في عام 2023، بهدف تكريم الشباب الموهوبين والمتميزين في مجالات مختلفة بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة والرياضة.

فاز الدكتور هاني نجم بجائزة نوابغ العرب في فئة الطب نظرًا لإسهاماته البارزة في مجال جراحة القلب. يعمل الدكتور نجم كجراح قلب وصدر وهو متخصص في جراحة القلب الخلقية للأطفال والبالغين. وقد ساهم بشكل كبير في تطوير تقنيات جديدة في جراحة القلب، بما في ذلك تطوير صمام قلب يمكن أن ينمو داخل الجسم ويتكيف مع نمو الشخص، مما يقلل من حاجة المرضى لعمليات جراحية تصحيحية متكررة.

وقد أجرى الدكتور نجم أكثر من 10 آلاف عملية قلب للكبار والأطفال، وقدم مساهمات استثنائية في مجال جراحة القلب. ومن بين العمليات التي نجح في تنفيذها، عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين لم يتجاوز عمره 26 أسبوعًا.

تعد جائزة نوابغ العرب فرصة لتكريم المواهب العربية المتميزة وتشجيعها على مواصلة التفوق في مجالاتها. تهدف الجائزة إلى دعم الشباب العربي وتعزيز الابتكار والإبداع في المنطقة.