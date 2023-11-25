شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل ضربة قاسية للهلال قبل ديربي النصر والان مع التفاصيل الكاملة

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تعرض نادي الهلال، الذي يقوده المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، لصدمة كبيرة بعد كشف النقاب عن إصابة ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الصربي.

تفاصيل ضربة قاسية للهلال قبل ديربي النصر

يستعد نادي الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين سيخوض الهلال مواجهة مهمة أمام نادي الحزم في الجولة الرابعة عشر، قبل الاقتراب من القمة المرتقبة في الجولة الخامسة عشر أمام النصر في الشهر المقبل.

تقام المباراة بين الهلال والحزم اليوم السبت في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية. يتوقع أن يخضع اللاعب الصربي للفحص الطبي بعد غيابه عن التدريبات الجماعية بسبب آلام في مفصل القدم، التي شعر بها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات يورو 2024. سيتم تحديد خطورة الإصابة ومشاركته في المباريات القادمة.

من ناحية أخرى، تترقب جماهير الكرة السعودية اللقاء المرتقب بين الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشرة في ديسمبر. يسعى الهلال للحفاظ على صدارة المجموعة لتعزيز آماله في الفوز بلقب الدوري، في حين يسعى النصر إلى الاقتراب من الصدارة وتقليص الفارق، وذلك في ظل غياب نيمار جونيور بسبب الإصابة.