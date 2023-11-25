تراند اليوم : إسرائيل تهدد حركة حماس باستئناف الأعمال العسكرية في غزة في حال لم يتم الإفراج عن الدفعة الثانية قبل منتصف الليل

صحيفة الخليج 365: هددت إسرائيل، مساء السبت، حركة حماس باستئناف الأعمال الحربية ضدها في قطاع غزة، في حال لم يتم الإفراج عن المحتجزين في الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وفي حال لم تطلق حماس هؤلاء، فإن الجيش الإسرائيلي سيستأنف العمليات في قطاع غزة، التي توقفت منذ صباح الجمعة مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وكانت حركة حماس ذكرت في وقت سابق أنها قررت تأخير الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها في الدفعة الثانية.