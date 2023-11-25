شكرا لقرائتكم خبر مبادرات وبرامج سعودية تعزز الأمان الاجتماعي للأسر المحتاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تلاقت أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي حددتها الأمم المتحدة مع رؤية 2030 ، كان برنامج التحول الوطني نقطة البداية لتنفيذ وتطبيق رؤية 2030 ، ونوعت السعودية اقتصادها الوطني، واعتمدت على مصادر دخل أخرى غير تقليدية، وطبقت القياسات المالية من أجل إيجاد فائض مالي لتمويل المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها في رؤية 2030 ، وأهداف برنامج التطور المستدام.

كما حققت المملكة تقدما في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنت شراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل التنمية المستدامة.

وتقدم «مكة » عبر سلسلة تقارير، جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبدأ فيه بهدف القضاء على الفقر، وكيف أسهمت في مكافحة الفقر على الصعيدين المحلي والدولي، وما قدمته من عون ومساعدة إنسانية للدول الأشد فقرا والدول النامية، وللمنظمات الدولية المكافحة للفقر، ورحلة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية داخليا لتكون أكثر كفاءة وعدالة.

مبادرات وبرامج للقضاء على الفقر

1- برنامج التأمين الاجتماعي ويشمل:

الضمان الصحي التعاوني

التقاعد

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل – ساند

2- شبكات الأمان الاجتماعي وتشمل:

الدعم الحكومي (دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء)

برنامج الدعم السكني

البرامج التعليمية

برامج الرعاية الإيوائية

برامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

برنامج حساب المواطن

3- برامج الدعم الخاصة بسوق العمل وتشمل:

برنامج حماية الأجور

برامج إعانة الباحثين عن العمل

برنامج دعم التوظيف

كيف تحققت؟

ساعدت مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين على إيجاد مساكنهم الخاصة.

حمى حساب المواطن الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

دعم برنامج الضمان الاجتماعي الأسر غير المعولة واليتامى والعاجزين عن العمل ومن تنطبق عليهم شروط اللائحة.

عبر ما تقدمه الجمعيات الخيرية.

الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم.

أنظمة الرعاية الاجتماعية:

أقرت المملكة برامج وقائية لتعزيز دعم الأفراد والمجتمع بكافة فئاته لسد مختلف احتياجاته، ووضعت برامج رعاية وتأهيل لمن هم بحاجة لمساعدات دائمة، لتصل إلى بناء مجتمعي مستقر، ومتوازن، ومتكافئ.

الفئات المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية:

الأرامل.

المطلقات.

الأشخاص ذوو الإعاقة.

المسنون.

الأيتام.

مجهولو النسب.

المتعطلون عن العمل.

الفقراء والمحتاجون.

المتأثرون بالكوارث والجوائح.

برامج الحماية الاجتماعية للباحثين عن العمل:

صرف مستحقات التعطل عن العمل (ساند).

برنامج إعانة الباحثين عن العمل (حافز).

برنامج دروب.

برنامج تمهير.

أكاديمية هدف للقيادة.

برنامج نطاقات.

مبادرة توطين المهن.

برامج الدعم والتمويل الوقائية:

دعم الأسر المنتجة.

برنامج حساب المواطن (المحتاجون والأشد حاجة).

برامج الدعم والتمويل الاجتماعي:

الإعانات الاجتماعية المالية

أسر المعاقين.

الأسر الحاضنة للأيتام.

انتهاء فترة الكفالة.

الزواج.

توفير كراسي المعاقين وتجهيز

سياراتهم.

المعاش الضماني

من بلغ سن الشيخوخة (60 عاما) فأكثر.

العاجزون عن العمل عجزا دائما لأي سبب صحي.

العاجزون عن العمل عجزا موقتا لأي سبب صحي.

المرأة التي لا عائل لها.

الأسرة غير المعولة.

إعانة الزواج للأيتام

تمكن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم من الزواج، وتقلل العبء بصرف إعانة مالية لمرة واحدة.

التمويل الاجتماعي والأسري

يمنح للشباب المقبلين على الزواج والذين يقل دخلهم الشهري عن 12500 ريال.

يمنح لمن هم بحاجة لإعادة بناء منازلهم أو بحاجة لعميات الترميم.

يعزز كفاءة وفعالية الراغبين بخوض العمل الحر ورفع إنتاجية عملهم ومهاراتهم وخبراتهم.

يمنح للأسر التي تعاني من مسؤوليات أسرية بمعدلات تفوق طاقتهم المالية.

يمنح للأرامل والمطلقات ممن هن بحاجة جديدة لتحمل تكاليف وأعباء الحياة.

ماذا قدمت السعودية لمكافحة الفقر عالميا؟

مشاريع العون والإغاثة والمساعدات الخارجية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونوروا.»

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.

صندوق الأمم المتحدة للطفولة.

تصرف للأسر القائمة على رعاية فرد أو أكثر من المعاقين أو الأيتام أو من في حكمهم، وهم:يسلم للمستفيدين بموجب أحكام نظام الضمان الاجتماعي ويصرف شهريا للمستفيدين، وهم:الأيتام.