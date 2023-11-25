وزير البيئة يبحث مع المزارعين المعوقات ويتلمس احتياجاتهم

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وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين وملاك المواشي، حيث استمع إلى المعوقات والتحديات التي قد تعترضهم، وتقديم المقترحات لعدد من المواضيع التي تسهم في تنمية القطاع البيئي والزراعي بالمنطقة، مؤكدا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تعترضهم، ومثمنا في الوقت نفسه مقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة.
وفي ختام لقائه بالمواطنين وجه الوزير الفضلي بحصر المقترحات، ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح، منوها بحرص واهتمام جميع العاملين بمنظومة الوزارة؛ لتقديم الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ماذا جرى خلال اللقاء؟
- مناقشة عدد من الموضوعات الخدمية المقدمة.
- الاستماع إلى المعوقات والتحديات التي قد تعترضهم.
- تقديم المقترحات لعدد من المواضيع التي تسهم في تنمية القطاع.
- تذليل جميع المعوقات التي قد تعترض المزارعين.
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