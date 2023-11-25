شكرا لقرائتكم خبر وزير البيئة يبحث مع المزارعين المعوقات ويتلمس احتياجاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس عددا من المواطنين والمزارعين في منطقة الحدود الشمالية، وذلك على مسرح الغرفة التجارية بعرعر؛ لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية، وكل ما يتعلق بالمشروعات التي تشرف عليها منظومة الوزارة في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين وملاك المواشي، حيث استمع إلى المعوقات والتحديات التي قد تعترضهم، وتقديم المقترحات لعدد من المواضيع التي تسهم في تنمية القطاع البيئي والزراعي بالمنطقة، مؤكدا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تعترضهم، ومثمنا في الوقت نفسه مقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة.

وفي ختام لقائه بالمواطنين وجه الوزير الفضلي بحصر المقترحات، ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح، منوها بحرص واهتمام جميع العاملين بمنظومة الوزارة؛ لتقديم الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ماذا جرى خلال اللقاء؟