استقبال 1.2 مليون طالب بتعليم الرياض

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لكافة المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية. وأشار إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة 6.45 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.
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