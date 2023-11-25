56 فعالية بشتاء الباحة

وحرصت إمارة منطقة الباحة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة على البدء في تنفيذ أكثر من 56 فعالية ستبدأ مع انطلاق مهرجان شتاء الباحة في محافظات (المخواة - قلوة - الحجرة - غامد الزناد) والتي تتميز بالعديد من المواقع السياحية والتراثية، من أهمها قرية ذي عين الأثرية وقرية الخلف والخليف التاريخية وجبل شدا والعديد من المواقع السياحية والطبيعية والأثرية.
وعملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالقطاع التهامي على الاستعداد لاستقبال الأهالي والزوار لمهرجان الشتاء من مختلف مناطق المملكة، من خلال تهيئة العديد من المواقع السياحية وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء وتكثيف الرقابة الصحية على جميع المطاعم والمحال المتعلقة بالصحة العامة مع تهيئة 70 حديقة ومتنزهًا، و30 ملعبًا وساحة، وتركيب وتشغيل 30 شاشة عرض، وتزيين أكثر من 5 آلاف موقع بالإضاءات الديكورية، وتركيب وتشغيل 50 لوحة، والقيام بـ852 جولة رقابية، وتجهيز 94 آلية ومعدات للنظافة مع تنفيذ أكثر من 3 آلاف جولة تفتيشية، وتحسين وتجميل 12 مدخلًا، إضافة إلى عدد من الفعاليات التي تقدمها هيئة التراث ووزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الباحة ووزارة الرياضة والغرفة التجارية بمحافظة المخواة وصحة الباحة وجمعية الثقافة والفنون وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق هدف والنادي الأدبي.
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