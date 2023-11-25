إطار عالمي لنشر الوقود المنخفض الكربون

اختتم وفد المملكة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مشاركته في مؤتمر الإيكاو الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، الذي استضافته الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 حتى 24 نوفمبر 2023 في دبي.

الطاقة الأنظف

استعرض الوفد الدور الريادي للمملكة في حماية البيئة سواءً ضمن إطار منظمة «الإيكاو» أو «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي» أو غيرهما من المنظمات، وتبني المملكة عدة مبادرات، منها «اقتصاد الكربون الدائري» ومبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، «ووقود الطيران منخفض الكربون».

وأكد وفد المملكة في ورقة عمل قدمها خلال أعمال المؤتمر أهمية المبادئ والعناصر الأساسية الواجب تبنيها للاتفاق على إطار عالمي لتطوير ونشر أنواع «وقود الطيران المستدام» و«وقود الطيران المنخفض الكربون»، إضافة إلى مصادر الطاقة الأنظف للطيران، وتبني السياسات الشاملة المحايدة دون تمييز ضد أي من مصادر الطاقة أو التقنيات أو أنواع الوقود.

اجتماعات

عقد وفد المملكة اجتماعات ثنائية مع وفود الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، كندا، إسبانيا، الهند، البرازيل، نيجيريا، وإثيوبيا.