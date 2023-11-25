ضبط 17,463 مخالفا وإحالة 44,651 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ17463 مخالفا، ورحلت 10197، فيما أحالت 44651 لبعثاتهم الدبلوماسية خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2023. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات 17,463 إجمالي عدد المخالفين.

10,856 مخالفا لنظام الإقامة.

3934 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2673 مخالفا لنظام العمل.

44,091 رجال.

6608 نساء.

773 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية.

44 % منهم يمنيو الجنسية.

45 % إثيوبيو الجنسية.

11 % جنسيات أخرى.

11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.

5,0699 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

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