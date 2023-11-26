تراند اليوم : بالفيديو.. عضو فلسطيني بالكنيست: إسرائيل وحماس تتعاملان مع بعضهما بعيدا عن الإنسانية وعلينا أن نبقى في حالة استنفار

صحيفة الخليج 365: قال منصور عباس عضو الكنيست الإسرائيلي : أن أي اعتداء على المدنيين نعتبره محرما ، وإسرائيل و حماس تتعاملان مع بعضهما بعيدا عن الإنسانية.

وأوضح عباس خلال لقاء مع " قناة العربية " : أن الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر صدمتنا جميعا ، وكان لابد من التعامل معها بالحكمة والمسئولية ونأخذ في الأعتبار مختلف المواقف والتوجهات .

تأثير الأحداث على المواطن الفلسطيني داخل إسرائيل

وتابع: ولكن في الأساس ننطلق من القيم التي نؤمن بها والثوابت التي نلتزم بها ، أننا نعتبر أي تعدي ومس بحياة المدنيين، الأطفال ، الشيوخ أو النساء قتلا أو اختطافا عمل محرم لا يمكن أن نقبل به ، وفي الجانب الآخر له تداعيات سلبية جدا علينا كمواطن عربي في داخل إسرائيل كجزء من المجتمع الإسرائيلي له تداعيات خطيرة جدا .

وأضاف: يجب أن لا نخلط بين الحركة الإسلامية في الداخل للمواطنون في إسرائيل ، هذه حركة إسلامية محلية لها توجهها وفكرها المستقل ومصالحها التي تدافع عنها ، كجزء من المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل ، لنا وضعية قانونية وسياسية ويجب فصلنا تمام عن أي إنتماء أو حركة إسلامية أو غير إسلامية خارج حدود الدولة .

رفض العنف ضد المواطنين

واستكمل: نحن نعبر عن موقفنا وقناعتنا المبدئية والأخلاقية في هذه الجزئية عندما نرفض أي عمل فيه عنف ضد المواطنين والأبرياء والأطفال ، لأننا نرفض هذا العمل أيضا ضد أنفسنا عندما تقتل إسرائيل أطفال فلسطينيين أو أي جهة أخرى تقوم بقتل بشر عاديين يجب أن ندين ونرفض هذا العمل .

وعن إمكانية إدانته لما تفعله إسرائيل بقطاع غزة داخل الكنيست بإسرائيل ، قال : هناك إغلاق تام من إسرائيل حول هذا الأمر نتيجة هذه الصدمة التي كانت ، وبالتالي علينا أن نحافظ على خطاب سياسي ينفذ في الطرف الآخر .

بيان لرفض الحرب

وواصل: أمس أصدرنا بيانا في ظل الهدنة المؤقتة الآن ، وعبرنا عن رفضنا للحرب ، وأظهرنا أمام المجتمع الإسرائيلي الدمار الواسع في غزة ، عدد القتلى أكثر من 15 ألف المصرح به حتى الآن ، وحوالي مليون و200 ألف نازج في داخل غزة ، فنحن نحاول أن نعكس هذه الأزمة الإنسانية في الدرجة الأولى ، أيضا للمجتمع الإسرائيلي ، حيث أن كل طرف يتعامل مع الطرف الآخر بعيدا عن الأعتبار الإنساني .

العلاقات العربية اليهودية

وأردف: موقفي العدائي تجاه السيدة إيمان الخطيب كان حماية لها وحماية للمجتمع العربي ، لأنه قليل من الناس خارج البلاد يدركون أن العلاقات العربية اليهودية الآن على المحك ، فيجب أن نبقى دائما في حالة استنفار وأن نتدارك أي مقولة أو أزمة قد تحدث حربا داخلية هنا يذهب ضحيتها آلاف الناس أيضا .