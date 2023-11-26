تراند اليوم : أول تعليق من الفتاة التي سكبت القهوة على شابين قاما بمضايقتها في شارع عام

صحيفة الخليج 365: كشفت الفتاة التي سكبت القهوة على شخصين قاما بمضايقتها أثناء سيرها في شارع عام، تفاصيل الواقعة.

وقالت الفتاة خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على إكس مرفقة بالفيديو: "طبعًا أنا صاحبة هالمقطع وأنا اللي كبيت عليه القهوة وأكثر من مرة تحرش فينا وعديتها له لكن هالمرة ما عديتها له ولو فيني وصلتها لمسائل قانونية لكن أقلها ينشهر ويطيح وجهه".

وأضافت: "أتمنى ما تطلعون كلام وافتراءات من وراي طبيعي ما بأذي شخص ما سوى لي شيء، وهالعينات ما تستاهل إلا هالتصرفات".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أظهر شابين يجلسان داخل سيارة، فيما قامت فتاة بسكب القهوة عليهما بعد مضايقتها.