اخبار السعوديه

تراند اليوم : بعضهم من متلازمة داون .. شاهد: سعوديون وسعوديات يروون تجربة عملهم في مطاعم ومقاهي عالمية بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة "الإخبارية" تقريرا عن سعوديين وسعوديات يعملون في مطاعم الوجبات السريعة ومقاهي عالمية بالرياض.

وحسب التقرير، يعمل في مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي شباب وفتيات وطلاب وطالبات بعضهم من متلازمة داون، وتتراوح سنوات العمل من سنة إلى 10 سنوات.

وقال مواطن أنه يعمل في مجال مطاعم الوجبات السريعة منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن الشاب السعودي يستطيع إثبات وجوده في هذا المجال، ومضى قائلا: "سعوديون فتحوا بيوتهم من هذا العمل".

ولفت إلى أنه يشعر بالراحة النفسية في العمل، ومدة إجازته يومين في الأسبوع.

وقالت فتاة، أنها طالبة جامعية، وتدرس وتعمل في نفس الوقت. لافتة إلى أنه يتم ترقية العاملين.

وأشار شاب من متلازمة داون، إلى أنه يعمل في مطعم وجبات سريعة منذ 4 سنوات، لافتا إلى أن العمل مناسب له.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا