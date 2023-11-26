ساكبة القهوة على شابين بشارع عام تكشف تفاصيل الواقعة وتحرشهما بها

كشفت الفتاة التي قامت بسكب القهوة على شابين قاما بمضايقتها أثناء سيرها في شارع عام، عن تفاصيل الواقعة. ونشرت الفتاة تغريدة عبر حسابها على موقع إكس، مرفقة بمقطع فيديو يوثق الحادثة.

وأكدت الفتاة في تغريدتها أنها هي الشخصية التي ظهرت في المقطع، وأنها قامت بسكب القهوة على الشابين بعد تكرار تحرشهما بها. وأشارت إلى أنها تعاملت مع المضايقة في المرات السابقة دون أن تتخذ إجراءات قانونية، ولكن في هذه المرة قررت التصرف وفقًا لما يستحقه الشابان، معبرة عن رغبتها في أن يعرف الجميع بتصرفهما ويتعرضا للانتقاد والعواقب.

وطمأنت الفتاة جمهورها بعدم ترويج أي ادعاءات كاذبة حول الواقعة، مؤكدة أنها لم تؤذِ أي شخص ما لم يُسَبِّب لها ضررًا. وأضافت أن الأشخاص الذين يقومون بتلك الأفعال لا يستحقون سوى مثل هذه الردود القاسية.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع الفيديو الذي يظهر فيه شابان يجلسان داخل سيارة، وقد قامت الفتاة بسكب القهوة عليهما ردًا على تحرشهما بها.

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