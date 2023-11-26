شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يصبح مسؤولاً بشركة ألمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن الشاب “راكان الشمري” من إثبات كفائته في العمل ليصبح مسؤولا بإحدى الشركات في ألمانيا.

وذكر الشاب بأن القرية التي نشأ فيها، كانت صانعة بداياته ونقطة تحوله منذ أن بلغ الثانية عشرة من عمره، مضيفا أن فترة حياته في “الهبكة” أثرت على شخصيته وصقلتها ومنحته الجرأة والشجاع، لافتا إلى أنه تخصص في الهندسة الكهربائية، في مجال الاتصالات، بعد أن قرر إكمال دراسته في مجال الطاقة، مضيفا أن الشغف والرغبة جعلته يعمل في إحدى الشركات الألمانية، أثناء فترة دراسته للماجستير ،وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أنه عمل بجانب العمل معيداً لطلاب المرحلة الأولى في مجال الكهرباء، وبعد تولى منصب مدير لمشروعات كهرباء القطارات في شركة ريل باور الألمانية، مؤكدا أنه غيّر وجهة نظر الألمان عن المملكة، إذ حرص على تقديم صورة مشرفه عن وطنه، بجانب أخلاق المسلمين.