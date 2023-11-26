شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: محمد رمضان يوزع دولارات مزورة في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

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أحدث الفنان محمد رمضان صدمة لجمهوره أثناء أدائه حفلًا في بوليفارد سيتي بالرياض، حيث قام برمي الدولارات التي تحمل صورته واسمه على المسرح أثناء أدائه للأغاني، واستمر الفنان في إلقاء النقود لبعض الوقت، واستغرق الأمر بضع دقائق لجمع تلك الأموال من على خشبة المسرح قبل أن يستأنف الحفل.

محمد رمضان يوزع دولارات مزورة في الرياض

بعد هذا الحادث، قرر محمد رمضان التوقف عن الغناء وعبر عن دهشته قائلاً: “دي مش فلوس حقيقية.. بس مينفعش ندوس عليها حتى لو بنمثل..

بعتذر على العطلة هنلمها ونكمل لإني منعت الحكاية دي”. قام بعدها بجمع الأموال بمساعدة فريق التنظيم حتى أصبح المسرح خاليًا منها، وهذه اللفتة دفعت الجمهور للتفاعل والتصفيق وتقديرها.

تجدر الإشارة إلى أن حفلة محمد رمضان في المملكة العربية السعودية كانت جزءًا من فعاليات موسم الرياض. وعبّر الفنان عن سعادته بتفاعل الجمهور، وشكرهم قائلاً: “أنتم الأفضل بالنسبة لي، أتمنى أن يثبتني ربي في أعينكم”.

تمت الحفلة في وقت يتزامن مع قرار حبس محمد رمضان لمدة عام بسبب ترويجه لأخبار زائفة في فيديو سابق نشره على حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، وقد أكد المحامي أحمد الجندي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للاستئناف ضد هذا الحكم.