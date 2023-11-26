شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير عاجل من شرطة أبو ظبي من عمليات احتيال خطيرة تستهدف هذه الجنسيات والان مع التفاصيل الكاملة

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حذرت شرطة أبوظبي من استمرار تجديد أساليب المحتالين المخادعة، واستخدام طرق مضللة لاستدراج الضحايا والقيام بأعمال احتيال عليهم. يتم ذلك من خلال مكالمات احتيالية ورسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية، حيث يستخدم المحتالون روابط مواقع إلكترونية مزيّفة لتضليل الجمهور وتقديم خدمات وعروض وهمية.وشددت الشرطة على خطورة هذه الوسائل الاحتيالية، محذرة من مواقع وروابط غير موثوقة تحاول تقمص هويات محال تجارية مشهورة وتقديم عروض جاذبة للجمهور.

تحذير عاجل من شرطة أبو ظبي

حثت الشرطة الجمهور على توخي الحذر وعدم التعامل مع الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تقدم حيوانات أليفة للبيع أو التبني مع تحميل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة.

تلك الإعلانات تظهر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية. تتضمن هذه الاحتيالات طلب إرسال أموال إلى حسابات بنكية للقيام بعمليات احتيال وسرقة.

وأشارت الشرطة إلى خطورة التعامل مع الإعلانات المشبوهة التي تطلب تحويل الأموال أو دفع مبالغ مالية باسم رسوم أو تكاليف وهمية.

كما حذرت من فرص العمل الوهمية عبر الإنترنت، حيث يقوم المحتالون بخلق صفحات وهمية لشركات توظيف، مستغلين الفعاليات والمناسبات الرسمية. يتم طلب دفع مبالغ مالية تحت مسمى رسوم لوظائف وهمية.

دعت الشرطة الجمهور إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع أي شخص غير موثوق وتوخي الحذر في التعامل عبر الإنترنت.