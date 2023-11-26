تعرف على المناطق التي سيمر بها الخط الأزرق من ميترو دبي بعد موافقة محمد بن راشد عليه

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية يشكل خياراً استراتيجياً ضمن نهج تنموي شامل يتبناه إمارة دبي، يسعى هذا النهج إلى تحقيق أهدافه باستمرار، باعتماد أسلوب مبتكر يلبي متطلبات الحاضر ويأخذ في اعتباره أعلى مستويات الاستعداد للمستقبل.

وأضاف أن الأسس المستدامة التي يقوم عليها هذا النهج تتأسس على يد نخبة من الكوادر الوطنية، هؤلاء يثبتون جدارتهم بأن يكونوا في الصدارة في ركب التطوير، بفضل أفكارهم الخلاقة التي تواكب طموحات دبي الكبيرة في مجال التنمية وسباق التميز نحو تحقيق المركز الأول في مختلف المجالات.

المناطق التي سيمر بها الخط الأزرق

صرّح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بأنّ الاستثمار في مشاريع البنية التحتية يشكل خيارًا استراتيجيًا ضمن نهج تنموي شامل يتبناه إمارة دبي، يسعى هذا النهج إلى تحقيق أهدافه باستمرار، باعتماد أسلوب مبتكر يلبي متطلبات الحاضر ويأخذ في اعتباره أعلى مستويات الاستعداد للمستقبل.

أكد سموه أن الأسس المستدامة التي يقوم عليها هذا النهج تتأسس على يد نخبة من الكوادر الوطنية، الذين يثبتون جدارتهم بأن يكونوا في الصدارة في ركب التطوير، بفضل أفكارهم الخلاقة التي تواكب طموحات دبي الكبيرة في مجال التنمية وسباق التميز نحو تحقيق المركز الأول في مختلف المجالات.