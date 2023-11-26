انت الان تتابع فيديو مشين: "أهدي هذا الانفجار لابنتي في عيد ميلادها".. جندي إسرائيلي يثير الغضب في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أظهر مقطع مرئي متداول جنديًا إسرائيليًا أثناء تفجيره أحد المباني السكنية في غزة، بينما كان يسجل فيديو لابنته، مهديًا الانفجار إلى نجلته في عيد ميلادها الثاني.

ووفقًا للمقطع، وقف الجندي الإسرائيلي ممسكًا بأداة التحكم بالتفجير عن بعد لتسجيل مقطع قصير لابنته، قائلاً: "أهدي هذا التفجير لابنتي إيلا بمناسبة عيد ميلادها الثاني"، مضيفًا: "أشتاق إليكِ".

وشارك الجندي مع زملائه ترديد أرقام العد التنازلي، قبل أن نشاهد من خلفهم انهيار أحد المباني السكنية بعد انفجاره، وتحوله إلى كتلة من الركام والرماد.

وأثار المقطع المتداول غضب الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصف بالمشين، وغير الإنساني، فيما اعتبره الكثيرون تعبيرًا عن وحشية جنود الاحتلال، وانعدام الشفقة والرحمة من قلوبهم.

ووفقًا للأرقام المعلنة، فقد أسفرت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة عن تدمير أكثر من 60% من مباني القطاع، إذ بلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 102 من المقرات الحكومية، و266 مدرسة منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة.